Il Napoli è la seconda avversaria più affrontata in carriera da Stefano Pioli: ben 28 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio è quasi in perfetto equilibrio: dieci i successi per l'emiliano, nove i pareggi e nove le sconfitte. Il primo confronto risale addirittura al 2003, in Coppa Italia, quando Pioli guidava la Salernitana (0-0 il risultato finale).