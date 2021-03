Stefano Pioli e Cesare Prandelli si sono affrontati tre volte in carriera da allenatori. Il bilancio è in perfetta parità: una vittoria per il rossonero (anche se in panchina c'era Bonera), un pareggio (Genoa-Fiorentina del 2018) e un successo per il bresciano nel 2006 (Fiorentina-Parma 1-0). Curiosità: in tutte tre le sfide c'erano i viola, allenati da entrambi.