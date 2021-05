Pirateria, De Siervo: "Oggi maxi-operazione che ha oscurato 1,5 milioni di abbonamenti illegali"

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "Oggi la Polizia Postale e la magistratura di Catania hanno finalizzato un'importante maxi-operazione oscurando 1,5 milioni di abbonamenti a servizi di streaming illegali delle nostre competizioni con 45 persone indagate in tutta Italia". Lo ha detto l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, commentando l'operazione della Procura di Catania sulla pirateria streaming. "Alle forze dell'ordine, nel percorso di continua collaborazione nella lotta alla pirateria audiovisiva, va il nostro ringraziamento per l'importantissimo risultato ottenuto, è un'ulteriore passo in avanti per azzerare il flusso delle IPTV fuorilegge". (ANSA).