Pirlo: "Al Milan avevo un buon rapporto con Allegri, sono state dette tante cose sbagliate su di noi"

Queste le parole dell'attuale tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo al Festival Dello Sport. L'ex centrocampista rossonero ha parlato così dell'ultimo anno al Milan con mister Allegri: "Io e Allegri al Milan avevamo un buon rapporto, normale, non è vero che mi mandò via lui. Purtroppo in rossonero non ho mai avuto problemi fisici tranne che nel 2010\11, lì non stavo in piedi e ho avuto un pò di ricadute. Così la società prese quella scelta, ma con Allegri non abbiamo mai incontrato particolari problemi in rossonero".