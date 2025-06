Pistocchi: "L’Inter con un allenatore esordiente, il Milan allegriano in cerca di una identità e la Juve con pochi soldi non possono contrastare il Napoli"

"Di solito non faccio previsioni sul prossimo campionato prima della fine della campagna acquisti, ma quest’anno è inutile aspettare : con l’acquisto di Marianucci-ottimo centrale-e quello di DeBruyne (oggi arrivo e visite a Roma) il Napoli ha già fatto il vuoto alle sue spalle, e se prende anche Beukema Suzuki e Nusa diventa ingiocabile". A scriverlo sui social è stato il giornalista Maurizio Pistocchi che dunque vede gli azzurri come i grandi favoriti per la vittoria del prossimo titolo.

"L’Inter con un allenatore esordiente e un’età media troppo alta, il Milan allegriano in cerca di una identità e di plusvalenze e la Juventus con pochi soldi da spendere non possono contrastarlo, e in più il Mondiale per Club creerà a Inter/Juve enormi problemi. Sarà quinto scudetto, preparate la festa (fate pure gli scongiuri, ne riparliamo a maggio2026)".

LE ULTIME SUL FUTURO DI THEO

Nella giornata di ieri, Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, ha riallacciato i contatti con l'Atletico Madrid per capire se esistono le possibilità d concludere la trattativa tra gli spagnoli e portare il suo assistito alla corte di Diego Simeone. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento il giocatore francese si trova in una posizione piuttosto scomoda al Milan perchè a differenza di Mike Maignan, che resterà titolare anche se in scadenza nel 2026, lui non rientra nel progetto tecnico del Diavolo.

Pochi giorni fa sembrava tutto fatto per il suo passaggio all'Atletico Madrid che era ad un passo dall'accordo con il Milan. Improvvisamente però gli spagnoli hanno deciso di interrompere i contatti e così la tanto attesa fumata bianca non è arrivata. Ufficialmente perchè non è stata trovata l'intesa economica tra i due club, ma dietro al ripensamento dei Colchoneros ci sarebbero le proteste dei tifosi biancorossi che non rivorrebbero Theo a causa del suo passaggio nel 2017 dal'Atletico ai rivali del Real Madrid.