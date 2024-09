Pistocchi su Fonseca dopo il Derby: "Ha vinto lui la sfida tatticamente, Inter poco lucida"

vedi letture

Il Milan vince il derby contro l'Inter e riscatta il proprio orgoglio nella stracittadina milanese, dimostrando ancora unità di intenti nello spogliatoio e con mister Paulo Fonseca. La sfida contro i nerazzurri è stata apprezzata da opinionisti e giornalisti, stupiti dall'approccio tattico dei rossoneri durante la gara. Di questo e molto altro ha parlato il noto giornalista Maurizio Pistocchi. Questo il suo commento sul proprio account "X".

"Leggendo le analisi post-derby sembra quasi che, più che vinto dal Milan, sia stato perso dall’Inter. A mio modesto parere, Fonseca ha vinto il derby tatticamente, mandando 4 giocatori a pressare la costruzione dal basso nerazzurra, con una delle due punte a turno su Calhanoglu, tenendo le tre linee sempre in trenta metri, per non subire ripartenze pericolose e intercettare le linee di passaggio avversarie, e vincendo quasi tutti i duelli. L’Inter è stata poco lucida, anche nelle letture-esempio evidente il gol di Pulisic, con Pavard in situazione di evidente vantaggio-e non ha mai trovato le due punte, sulle quali Gabbia e Tomori hanno lavorato bene, con anticipi e raddoppi, e ha dato l’impressione di essere prevedibile, scontata".