(ANSA) - MILANO - L'attaccante spagnolo del Milan, Samu Castillejo, è stato rapinato ieri pomeriggio a Milano da due malviventi che gli hanno puntato una pistola in faccia, intimandogli di consegnare loro l'orologio che aveva al polso. Castillejo non ha riportato ferite ma è piuttosto scosso per quanto accaduto. (ANSA).