Playoff Italia, i convocati di Mancini a Coverciano subito dopo le rispettive partite del 30° turno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha deciso che i giocatori convocati in nazionale per i play off Mondiali, in programma il 24 e il 29 marzo, raggiungeranno il ritiro di Coverciano subito dopo la disputa delle loro rispettive partite nella trentesima giornata di campionato. La Lega di Serie A, infatti, ha definito oggi il calendario del 29° e del 30° turno, con quest'ultimo che resta fissato per il fine settimana del 20 marzo (ma spalmato su tre giorni). Questo determinerà un arrivo scaglionato tra venerdì sera e domenica sera, consentendo un maggiore spazio temporale per preparare le gare.