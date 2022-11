Pobega: "Al Pordenone bellissima esperienza, ho preso più responsabilità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, alla sua prima stagione in prima squadra con il Milan dopo una vita nel settore giovanile, si racconta ad “Homegrown”, format di Milan TV. Di seguito le sue dichiarazioni sulla prima esperienza al Pordenone: È stata una bellissima esperienza, nettamente più vicino a casa. Ho trovato un bellissimo gruppo che veniva dalla vittoria della Serie C. Erano un gruppo molto affiatato, quindi il direttore, il mister ed il presidente hanno cercato di non toccare troppo l’asse della squadra. Siamo riusciti a fare un bellissimo campionato che ci ha portato ad essere quarti in classifica e a giocarci i playoff sfiorando la Serie A. Ho trovato un mister come Tesser che mi ha dato grande fiducia e mi ha fatto crescere molto a livello di campo, facendomi prendere molte più responsabilità e rendendomi più cinico nel raggiungere la vittoria. Un anno che mi è rimasto molto”.