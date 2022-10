Pobega: "Il Milan in una parola? Passione. Quando vedo le coreografie..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega è stato protagonista dell'ultimo episodio di 1vs1 di Dazn in vista della partita di domani tra Milan e Monza. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan ha parlato così del clima che si respira in un club come quello rossonero: "Sto cercando di abituarmi, ma penso sia difficile, all’affetto dei tifosi. Ho vissuto tante piazze diverse in cui c’è comunque tanta passione, l’anno scorso al Torino c’era una piazza molto appassionata. Però qua al Milan proprio come numeri e presenza allo stadio è una cosa diversa. Quando vedi le coreografie che fanno prima della partita capisci che è veramente bello e importante". Poi ha risposto così quando gli è stato chiesto di descrivere il Milan con una parola: "Passione".