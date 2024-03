Pobega, il ritorno è più vicino: ecco quando potrebbe tornare ad allenarsi

Anche Tommaso Pobega vede la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista classe 1999 era stato costretto a fermarsi per infortunio lo scorso 17 dicembre, nella sfida che il Milan aveva giocato a San Siro contro il Monza. Per Pobega un infortunio abbastanza serio che fin da subito si sapeva lo avrebbe tenuto lontano dal campo per un po': un danno che ha coinvolto la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra e che ha portato il centrocampista a operarsi in Finlandia qualche giorno dopo lo spiacevole inconveniente.

Ora per, come ha riportato nei giorni scorsi MilanNews.it, e come ha confermato questa mattina anche il Corriere dello Sport, il rientro di Tommaso Pobega è previsto da un momento all'altro. La sensazione è dopo la trasferta contro la Fiorentina, in programma il sabato di Pasqua, 30 marzo, alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi, il giocatore possa quantomeno tornare ad allenarsi in gruppo, avviando così il suo percorso di riatletizzazione che poi lo riporterà anche tra i convocati di Stefano Pioli. E in un momento caldo come quello che sta per arrivare, c'è bisogno di tutti.