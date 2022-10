Pobega: "Se segno al Toro esulto? Si, per rispetto dei tifosi del Milan"

MilanNews.it

Tommaso Pobega è uno dei grandi ex della prossima sfida tra Torino e Milan, quantomeno il più recente. L'anno scorso il centrocampista ha passato un anno in granata in prestito in cui è cresciuto molto, tanto che Juric lo avrebbe voluto trattenere. Pobega ha risposto così alla classica domanda del gol dell'ex: "Se segno esulto? Penso di sì, credo sia sempre giusto farlo. Con grande rispetto verso i tifosi granata, anche per come mi hanno sostenuto. Però è giusto esultare per i sostenitori del Milan".