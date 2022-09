Pobega trequartista? Pioli: "Tutto è possibile"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Mister Pioli ha parlato così della possibilità di vedere Pobega da trequartista: "Tutto è possibile. Si si possono cercare nuove strade o nuove soluzioni. È difficile che tutto ciò che ci è riuscito l'anno scorso funzioni anche quest'anno. Abbiamo preso qualche gol in più, ma certe volte è la qualità degli avversari che può fare la differenza. Come per Leao: non è che ogni volta che è stato decisivo c'è stato un errore della difesa, ma per la sua qualità. Quest'anno abbiamo un trequartista più offensivo".