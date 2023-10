Pochettino: "Alternare i portieri è pericoloso. Al PSG lo feci con Donnarumma e Navas"

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha risposto a precisa domanda sull'alternanza dei portieri dell'Arsenal, con Mikel Arteta che ha schierato sia Ramsdale che Raya: "E' un qualcosa di pericoloso. A Parigi avevamo due portieri di altissimo livello e giocavamo due partite con Donnarumma e poi due partite con Navas. È possibile ma è pericoloso.

Se è una cosa buona o negativa? Non lo so. Dipende dal risultato. Dipende anche dal profilo e dalle caratteristiche dei giocatori, a livello professionale e personale. Quello che preferisco è avere calciatori compatibili. È positivo che la società abbia definito chi è il numero uno, ma nel calcio gli allenatori vogliono avere profili diversi in rosa. E poi si tratta di vedere se il giocatore che non giocherà accetterà di essere il numero dodici".