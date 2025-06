Il Real batte il Pachuca 3-1: mezz'ora in campo per Modric

Il Real Madrid rialza la testa dopo l'1-1 contro l'Al Hilal all'esordio del Mondiale per Club: nella seconda gara del girone, la squadra di Xabi Alonso ha vinto contro i messicani del Pachuca per 3-1. Una partita non semplice a dispetto del risultato, con i blancos che sono rimasti in dieci al 7° minuto dopo l'espulsione di Asencio. La squadra madrilena non ha giocato benissimo ma è riuscita a portarsi avanti di tre gol grazie a Bellingham, Arda Guler e Valverde. Il gol della bandiera porta la firma di Montiel. Mezz'ora in campo per Luka Modric, capitano del Real e promesso sposo del Milan al termine del torneo: il croato è entrato al minuto 60.

Di seguito il calendario odierno del Mondiale per Club:

ore 18, Juventus (ITA) - Wydad Athletic Casablanca (MAR) 4-1

ore 21, Real Madrid (SPA) - Pachuca (MEX) 3-1

ore 00, RB Salisburgo (AUT) - Al Hilal (KSA)

ore 04, Manchester City (ING) - Al Ain (EAU)