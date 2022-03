Pogba: "Non ho deciso nulla sul mio futuro, ma voglio vincere"

MilanNews.it

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, si è così espresso a Telefoot sul suo futuro: "Non ho ancora deciso nulla sul mio futuro, niente è già stato stabilito. Posso decidere domani, come posso decidere a mercato aperto. Per ora voglio finire bene la stagione. Io voglio vincere titoli, voglio giocare per qualcosa. Negli ultimi anni non abbiamo vinto nulla".