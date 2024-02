Pogba squalificato 4 anni: "Sentenza ingiusta, farò ricorso"

(ANSA) - TORINO, 29 FEB - "Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia sbagliato": attraverso i social, Paul Pogba commenta la squalifica di quattro anni per doping che gli è stata comminata. "Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via - aggiunge il calciatore della Juventus su Instagram - e quando sarò libero dalle restrizioni legali l'intera storia diventerà chiara, ma non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping". (ANSA).