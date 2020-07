Polverosi: "Il Milan mi ha impressionato, Rebic è sempre dentro il gioco"

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha commentato così Milan-Bologna di ieri sera: "Il Milan mi ha impressionato molto, un Rebic così determinante in zona gol si poteva immaginare ma così collaborativo e dentro al gioco era più difficile. Ieri in molti hanno messo in risalto sul gol di Tomiyasu il fatto che lo avesse abbandonato. È sempre dentro il gioco e questo fa notizia. Vedere il Milan giocare così è davvero significativo, anche se il Bologna ha dato sicuramente una grossa mano”.