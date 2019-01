Ponciroli: "Milan, all in su Paquetà"

Nel frattempo, doveroso soffermarsi sulle certezze di questi primi giorni di mercato. Il Milan ha deciso di fare All In su Paquetà. Il Diavolo ha messo sul tavolo 35 milioni + quasi 10 milioni di bonus. Un grande investimento, voluto da Leonardo, certo di aver trovato il nuovo Kakà. Chiaramente, una scommessa ragionata. I tifosi dell’Inter si augurano che sia un nuovo Gabigol ma Leonardo ha già dimostrato di saperci fare con i giovani brasiliani (si pensi al colpo Pato). Ora toccherà a Gattuso togliere pressione al 21enne brasiliano che, al Flamengo, ha incantato tutti (me compreso).