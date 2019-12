Porrà: "Paolo Maldini giocatore irripetibile, farà bene anche da dirigente"

Giorgio Porrà, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così di Paolo Maldini: "La dinastia Maldini è una storia meravigliosa dentro una storia meravigliosa, ma appunto si parla di cicli leggendari e figure non riproducibili. Maldini è chiaramente un giocatore irripetibile, non ci sarà mai un altro come Paolo Maldini che è il più forte terzino sinistro di tutti i tempi e probabilmente lo rimarrà per sempre, proprio perché inseguiva una sua idea di bellezza. Lui era convinto, come era convinto il padre Cesare, che anche un difensore deve lasciare di sé testimonianze e lui ci è sicuramente riuscito. Ora anche lui da dirigente sta incontrando tante difficoltà, ma se lo lasceranno lavorare io credo che riuscirà anche in questo".