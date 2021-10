Porto-Milan sarà visibile su Sky e in chiaro su Mediaset

L'attesa sfida di Champions League fra Porto e Milan sarà trasmessa in diretta TV da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport. La gara dello Stadio Do Dragão sarà inoltre trasmessa in chiaro sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5, e in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity e in pay per view su Infinity Più.

Il Milan partirà per il Portogallo domani pomeriggio dopo l’allenamento.