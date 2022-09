Portogallo, De Grandis critica il ct Santos: "Leao merita di giocare di più"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, al termine di Portogallo-Spagna, ha criticato la gestione di Rafael Leao da parte del ct lusitano Santos (che lo ha fatto entrare in campo al minuto 78'). Ecco le sue parole: "Come ho già detto, per me è un fenomeno. È vero che gli altri sono bravi, ma Leao è stato il leader di una squadra di Serie A che ha vinto il campionato - ha detto il giornalista negli studi di Sky Sport. Merita, grazie al suo strapotere fisico, di giocare di più".