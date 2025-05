Portogallo, il ct Martinez difende Joao Felix: "Ha giocato meno, ma è a livelli importanti"

Il Commissario Tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ha presentato oggi la lista dei giocatori convocati per la semifinale della Nations League che si disputerà contro la Germania il 4 giugno a Monaco di Baviera e che include Renato Veiga e Francisco Conceiçao della Juventus, Rafael Leao e Joao Felix (Milan), così come Nuno Tavares (Lazio).

Il CT della Seleção das Quinas nel corso della conferenza stampa di ieri ha così giustificato la convocazione di Palhinha (Bayern Monaco) e Joao Felix nonostante le loro stagioni non siano decisamente andate secondo le aspettative: "Abbiamo ancora molte partite davanti. C’è la finale di Champions League, molte squadre devono ancora giocare due partite e stiamo aspettando il numero finale della UEFA per la final four. Lo abbiamo già fatto in altri raduni, con 27 giocatori possiamo lavorare individualmente e scegliere la miglior selezione per andare in Germania".