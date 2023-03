MilanNews.it

© foto di Imago

Come riportano i media portoghesi, A Bola su tutti, Rafael Leao figura nella lista dei 23 convocati del Portogallo per la sfida di questa sera alle 20.45 contro il Liechtenstein. In tribuna andranno a sedersi Diogo Leite e Matheus Nunes che non figurano nei 23. Si tratta dell'esordio sulla panchina lusitana di Roberto Martinez, ex Ct del Belgio.