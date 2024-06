Potrebbe inserirsi Calvert-Lewin nel duello tra Milan e Manchester Utd per Zirkzee

vedi letture

Il Manchester United è in pressing su Joshua Zirkzee. Come vi abbiamo raccontato ieri, i Red Devils sono pronti a pagare la clausola e a portare l'attaccante del Bologna in Premier League. La notizia viene confermata da Sky Sports UK, secondo cui nelle ultime ore ci sarebbero stati ulteriori contatti tra l'entourage del centravanti olandese e la dirigenza del club inglese.

Il Milan resta alla finestra, continua a lavorare su questa pista e attende una decisione del calciatore (che dovrebbe arrivare dopo l'Europeo). Ma proprio perché consapevole che Zirkzee possa scegliere l'Inghilterra il club rossonero sta sondando altri nomi. Tra questi, secondo il Daily Mail, c'è anche Dominic Calvert-Lewin.

La punta classe '97 ha un contratto in scadenza tra un anno con l'Everton e potrebbe rappresentare una buona occasione di mercato. Dei colloqui - scrive il tabloid - ci sono già stati, un sondaggio esplorativo per un attaccante reduce da una stagione fatta di 7 gol in 32 presenze in Premier League.