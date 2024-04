"Povero Milan, che gruppo avevi...": Condò commenta così PSG-Dortmund in semifinale di Champions

"Povero Milan, che gruppo avevi..." Così il giornalista Paolo Condò, presente negli studi di 'Sky', in merito alla qualificazione di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain alle semifinali di Champions League. "Il Gruppo F - prosegue - esprime le prime due semifinaliste di questa Champions, era davvero il gruppo della morte. A Barcellona ciò che ha cambiato la partita è stata l'espulsione di Araujo. In quel momento la squadra di Xavi aveva due gol di margine, doveva lasciarlo andare. Dopo il suo rosso la partita in un certo senso è finita, il Barcellona ha rimesso il naso fuori solo sull'1-3".