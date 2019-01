Prandelli: "Lunedì alle 15 col Milan? Decisione sbagliata, perdiamo tutti"

Gli sono bastate poche ore, dal suo insediamento, per innamorarsi del Genoa. Un ambiente e un posto speciali. Cinque partite, la sosta. Il ritiro in Spagna, il ritorno in Italia. Ora Cesare Prandelli guarda alla partita con il Milan, che vedrà ampi vuoti sugli spalti. “La decisione, sbagliata, di giocare lunedì alle 15 ha fatto sì che abbiano perso tutti. Non c’è stato rispetto per i 18mila abbonati. Per le scuole, i negozi, la gente che lavora e la città, in un periodo così particolare per le note vicende. Sono preoccupato di trovare uno stadio vuoto, sì, di sentirci stranieri in casa nostra. È un dispiacere. Nel totale rispetto delle ragioni di chi non entrerà allo stadio, penso a come fare arrivare gente per una partita così importante".