Premi Scopigno e Pulici: Maldini premiato come dirigente dell'anno

Nella giornata di ieri sono stati svelati i nomi dei Premi Scopigno e Pulici per la stagione 2020/21. Tra le figure premiate, in particolare, figura anche un protagonista rossonero ovvero Paolo Maldini premiato come miglior dirigente dopo il ritorno del Milan in Champions League. I premi saranno consegnato ad Amatrice, presso l'auditorium della Laga lunedì 13 settembre alle ore 17.00.