Premier League, il Leeds in crisi esonera il tecnico Marsch

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Tre mesi senza vittorie in Premier League e una progressiva discesa fino alla zona retrocessione sono costati la panchina al manager del Leeds, lo statunitense Jesse Marsch. Il colpo di grazia è arrivato ieri con la sconfitta per 1-0 in casa del Nottingham Forest, dopo la quale i tifosi si sono fatti sentire pretendendo la cacciata del tecnico 49enne, arrivato al Leeds un anno fa al posto di Bielsa dopo che era stato licenziato a novembre 2021 dal Lipsia. La società si è presa qualche ora per riflettere e oggi ha annunciato l'esonero via social. "Marsch è entrato a far parte del club nel febbraio 2022 ed è stato determinante nel mantenere il club in Premier League nell'ultima giornata della scorsa stagione - si ricorda -. Il processo di selezione di un nuovo allenatore è in corso". Tra i nomi in lizza, secondo i media britannici, ci sono quelli dell'ex tecnico dell'Aston Villa Steven Gerrard, dell'allenatore del West Brom Carlos Corberan e dell'ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino. (ANSA).