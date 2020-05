Premier, via alla "Fase 2" degli allenamenti. Domani si vota per la ripresa del campionato

Oggi la Premier League ha votato all'unanimità per il passaggio alla "Fase 2" delle competizioni sportive. Saranno pertanto permessi gli allenamenti a contatto ravvicinato, iniziando con piccoli gruppi di 2-3 persone per poi estendersi a 4-12, infine all'allenamento completo di squadra. Con l'approvazione della proposta, domani si passerà a un nuovo meeting, nel quale le squadre voteranno nuovamente per decidere una data definitiva per il ritorno al campionato, con il 19 giugno che appare sempre più probabile. Tuttavia alcuni club spingono per lo slittamento al 26, in modo da permettere ai giocatori di avere una preparazione più adeguata. Alcuni giocatori, come Deeney e Kanté, sono restii a rientrare in campo. Nel caso del capitano del Watford, l'incontro con il vicedirettore medico della Professional Footballers' Association sembra avere in qualche modo alleviato le sue preoccupazioni.