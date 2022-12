Premio Gentleman: alle 18 la premiazione di Pioli. Come seguirla in diretta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal comunicato ufficiale relativo all'evento, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha vinto il Premio Gentleman FairPlay, organizzato in collaborazione con la Lega Serie B. La premiazione lunedì 5 dicembre alle 18 in via Rosellini a Milano con il presidente della Lega Serie B Mauro Balata e i famigliari dell’ex allenatore e sarà seguita in diretta (sia testuale che sul canale ufficiale Twitch) dagli inviati di MilanNews.it.