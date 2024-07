Pres. Federazione Albania: "Broja arebbe senza dubbio il colpo migliore e più forte che il Milan possa fare sul mercato estivo"

vedi letture

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia per parlare del rendimento della Nazionale: "Ha fatto vedere delle buone prestazioni in questo Europeo delle quali dobbiamo essere orgogliosi, pur essendoci trovati nel cosiddetto 'girone dell’inferno'. Voglio ringraziare tutti i giocatori che hanno contribuito alla fase qualificazioni e quelli che hanno preso parte alle fasi finali del torneo. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione in tutte e tre le partite del girone, non sono sodisfatto solo per i risultati, per il fatto che credo che potevamo raccogliere di più".

Consiglierebbe Broja al Milan?

"Armando è sicuramente uno dei più grandi talenti dell’intera storia del calcio albanese. Io sono un milanista (ride, n.d.r.) e se Broja arrivasse a Milanello sarei felice due volte. Sarebbe senza dubbio il colpo migliore e più forte che il Milan possa fare sul mercato estivo. Il ragazzo ha delle doti incredibili e penso non abbia ancora mostrato il suo meglio. Ha bisogno di giocare a livello di club e penso che Serie A e Milan rappresentino un’ottima occasione per lui per salire ai vertici del calcio europeo. Sarà uno dei migliori attaccanti d’Europa. Sono convinto che sia pronto per provare un’esperienza nel calcio italiano e se accadrà credo che sarà un successo".