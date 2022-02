Pres. Federcalcio francese: "Non mi opporrò all'esclusione dal Mondiale della Russia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Sulle colonne de Le Parisien, il presidente della Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato di una possibile esclusione della Russia dal prossimo Mondiale. La Russia, ricordiamo, dovrebbe scendere in campo il prossimo 24 marzo contro la Polonia per gli spareggi per Qatar 2022, ma la nazionale polacca ha già annunciato il suo rifiuto di giocare. "Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all'esclusione della Russia", ha spiegato La Graet.