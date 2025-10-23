Pressioni sulla Confederazione Asiatica del Calcio: Milan-Como a Perth a forte rischio

vedi letture

Dopo che nei giorni scorsi è decaduta ufficialmente la possibilità di giocare una giornata di Liga all’estero (Barcellona-Villarreal a Miami) anche il piano della Serie A di far disputare Milan-Como a Perth sarebbe a rischio, scrive The Guardian.

Il portale inglese riporta di aver saputo che ci sono seri dubbi su questa possibilità: nei giorni scorsi la UEFA aveva dato un ok iniziale in via del tutto eccezionale, ma al momento figure di spicco all’interno dell’organo di Nyon ritengono che le possibilità che la proposta vada in porto stiano diminuendo.

Questo perché mancano ancora gli ok definitivi della Confederazione Asiatica del Calcio (AFC), della Lega Australia e della FIFA: secondo The Guardian al momento l’AFC stia subendo forti pressioni esterne per non autorizzare la partita a Perth.