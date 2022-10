Presso il Milan Store si potranno acquistare prodotti ufficiali dei NY Yankees

© foto di AC Milan

Come riportato da acmilan.com, nell'ambito dell'accordo con gli Yankees, "all'interno degli store ufficiali AC Milan si potranno inoltre acquistare i prodotti ufficiali New York Yankees, must-have per gli appassionati di baseball entrati ormai da anni a far parte anche di una più ampia cultura fashion che dagli Stati Uniti è arrivata in tutto il mondo, facendo degli Yankees uno dei brand sportivi più riconoscibili in assoluto".