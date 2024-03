Prezzo Milan: Forbes il 31 maggio 2023 valutava il Club per 1.4 miliardi di dollari

Secondo uno studio di Forbes, autorevole testata statunitense di finanza, industria, investimenti e marketing, del 31 maggio 2023, si evince che il valore del Milan si attesti su 1,4 miliardi di dollari (cioè 1,279467 miliardi di euro) con una crescita del 17% rispetto all'analisi del 2022 (quando il Club valeva, dunque, 1.06 miliardi di euro, stessa valutazione proposta da Football Benchmark il 17 agosto 2023 all'interno dello studio "The European Elite 2023"), anno in cui, tra l'altro, il Club rossonero è passato da Elliott a Red Bird per 1,2 miliardi di euro.

Tale dato - spiegava Forbes attraverso Calcio e Finanza - "non è frutto della variazione dei ricavi dei club, comunque in crescita del 2,5%, ma dei più elevati multipli aziendali (dato calcolato dividendo il valore aziendale per le entrate) che gli acquirenti stanno pagando per rilevare i club".

La precisazione si rende doverosa in queste ore a causa dell'inchiesta della Guardia di Finanza sul Milan che, tra le altre cose, ha messo in dubbio anche la veridicità della cifra a cui è stato venduto il Club, "cifra che negli ambienti è da tempo ritenuta troppo alta. Le indagini puntano a far luce anche sul motivo della presunta simulazione di compravendita".

LA CLASSIFICA COMPLETA DI FORBES

Real Madrid – 6,07 miliardi di dollari

Manchester United – 6 miliardi di dollari

Barcellona – 5,51 miliardi di dollari

Liverpool – 5,29 miliardi di dollari

Manchester City – 4,99 miliardi di dollari

Bayern Monaco – 4,86 miliardi di dollari

Paris Saint-Germain – 4,21 miliardi di dollari

Chelsea – 3,21 miliardi di dollari

Tottenham – 2,8 miliardi di dollari

Arsenal – 2,26 miliardi di dollari

Juventus – 2,16 miliardi di dollari

Borussia Dortmund – 1,93 miliardi di dollari

Atletico Madrid – 1,54 miliardi di dollari

Milan – 1,4 miliardi di dollari

West Ham – 1,08 miliardi di dollari

Inter – 1,03 miliardi di dollari

Los Angeles FC – 1 miliardo di dollari

Los Angeles Galaxy – 925 milioni di dollari

Atlanta United – 850 milioni di dollari

Crystal Palace – 806 milioni di dollari

New York City – 800 milioni di dollari

Newcastle – 794 milioni di dollari

Leicester – 781 milioni di dollari

Aston Villa – 756 milioni di dollari

Everton – 744 milioni di dollari

Lione – 734 milioni di dollari

Roma – 724 milioni di dollari