Prima dell'anno, quanto è diversa la formazione del Milan? Almeno sette i cambi

Lo scorso anno, alla prima del 2020, Stefano Pioli schierò la seguente formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Fu l'ultima di Suso in rossonero e anche l'ultima col 4-3-3, ma anche Piatek non partì più titolare in Serie A. Domani, contro il Benevento, ci saranno almeno sette cambi, sottolineando però che Bennacer e Theo Hernandez sono indisponibili, uno per infortunio e l'altro per squalifica.