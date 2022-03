Primavera 1, alle 11 la sfida tra Milan e Hellas Verona al Vismara

MilanNews.it

La formazione di mister Giunti scende in campo alle 11 al Centro Sportivo Vismara. Dopo lo stop della scorsa settimana contro la Fiorentina, i rossoneri affrontano l'Hellas Verona nel match valido per la 25° giornata del Campionato Primavera 1. Il Milan si trova attualmente al decimo posto in classifica, con sei punti di vantaggio sulla squadra veneta, quindicesima. La partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia. A partire dalle ore 11 si potrà seguire il live testuale sul sito di MilanNews.it.