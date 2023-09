Primavera, Fiorentina-Milan in campo alle 13: le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Viola Park per Fiorentina-Milan, match valido per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri cercano la quinta vittoria in quinta partita contro i viola che hanno per ora conquistato appena un punto. Calcio di inizio alle 13 e partita trasmessa in diretta su Sportitalia e seguibile in diretta sul live testuale di MilanNews.it. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA: in attesa

MILAN: Bartoccioni, Bakoune, Simic, Nissen, Magni, Victor, Stalmach, Zeroli, Scotti, Camarda, Sia. Alleanatore: Abate. A disposizione: Raveyre, Torriani; Jiménez, Paloschi, Parmiggiani; Malaspina, Perrucci, Perina, Sala; Bonomi, Liberali.