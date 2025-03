Primavera, Guidi: "Prestazione estremamente positiva. Rigore? Episodio inutile da commentare"

Mister Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del Club al termine del derby primavera di questo pomeriggio finito in parità, 1-1. Le sue dichiarazioni:

Sotto nel primo tempo per un episodio, poi pareggio nella ripresa con una buona reazione… Come giudica la prestazione?

“Una prestazione positiva da parte dei ragazzi. Rende merito agli sforzi che fanno quotidianamente. Anche in considerazione della squadra che avevamo davanti, l’Inter sta avendo un percorso meraviglioso, sia in Youth League che in campionato. Penso che insieme alla Roma sia la squadra che, per qualità e per organico, è favorita per la vittoria dello scudetto. Questa è la terza partita che giochiamo contro di loro: due volte siamo riusciti a batterli, e oggi penso che nel secondo tempo la squadra meritasse di vincere anche questo derby. Siamo andati sotto su un episodio anche inutile da commentare, è evidente a tutti quanti. Ho ricevuto già tantissime testimonianze da parte di addetti ai lavori: il portiere ha preso la palla. Mi tengo la grandissima reazione che ha avuto la squadra, che nel momento di difficoltà è venuta fuori. Questo è sinonimo di grande personalità e coraggio, e soprattutto di saper far fronte alle difficoltà che si presentano nelle partite. Oggi è una prestazione estremamente positiva per il nostro percorso di crescita”.