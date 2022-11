Primavera, il Milan ospita l'Atalanta: le formazioni ufficiali del match

Tra meno di mezz’ora, alla PUMA House of Football, ex Vismara, il Milan Primavera scenderà in campo contro l'Atalanta, nel match valido per la 11esima giornata del campionato di Primavera 1. Il match sarà possibile seguirlo con il live testuale su MilanNews.it.

Le ufficiali:

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Zeroli, Pluvio, Gala; Scotti, Lazetic, Alesi. Allenatore: Abate.

ATALANTA: Pardel; Palestra, Stabile, Vavassori, Regonesi; Chiwisa, Roaldsoy, Muhameti; De Nipoti, Guerini, Tavanti. Allenatore: Guidi.