Primavera, il Milan vince ancora e si porta al secondo posto

Continua l'ottima stagione in campionato del Milan Primavera. I giovani rossoneri di mister Guidi hanno vinto nel primo pomeriggio di ieri in casa del Monza, in un derby lombardo. Due reti nella ripresa per la squadra milanista che ha sfruttato il colpo di testa di Matteo Dutu e un grandissimo gol Filippo Scotti. Tre punti che proiettano il Milan al secondo posto a quota 31 punti e insieme all'Inter che ha perso malamente. Insieme alle squadre milanesi anche Sassuolo e Fiorentina che però giocheranno tra oggi e domani. A 36 punti invece c'è la Roma capolista.

La classifica aggiornata:

Roma 36

Sassuolo 31*

Fiorentina 31*

Milan 31

Inter 31

Lazio 27*

Juventus 26*

Verona 25*

Torino 25*

Genoa 24*

Cremonese 22

Lecce 21*

Empoli 21

Cagliari 20*

Bologna 18*

Cesena 17*

Atalanta 16*

Monza 15

Udinese 8*

Sampdoria 6*

*una partita in meno