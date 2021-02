Primavera, ostacolo Bologna per il Milan di Giunti

Il Milan di Giunti affronta questo pomeriggio un Bologna che torna a giocare in casa per la prima volta dopo oltre 3 mesi. Come sottolinea Tuttosport, si tratta di una trasferta non facile per i rossoneri, considerando che gli emiliani sono distanti un solo punto in classifica. La voglia di ritorno al successo tra le mura amiche che anima i rossoblù avrà come ostacolo un Milan che, dalla ripresa del campionato, ha sempre fatto molto bene.