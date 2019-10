Primavera, Spezia-Milan di Coppa Italia in diretta su Sportitalia dalle 14.30

La partita Spezia-Milan, valida per il 2° turno della Primavera Tim Cup, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) domani, mercoledì 30 ottobre a partire dalle ore 14,30. La diretta della sfida sarà anticipata da un prepartita in studio con inizio alle ore 14 e seguita da un postpartita con commenti e interviste fino alle ore 17.