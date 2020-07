Primi tamponi al Monza, tutti negativi

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Sono tutti negativi i tamponi del Monza, il club di proprietà di Silvio Berlusconi. I giocatori, il tecnico Cristian Brocchi e il suo staff si sono sottoposti al primo giro di esami nelle giornate di giovedì e sabato e nessuno è risultato positivo. Tra due giorni la squadra riprenderà gli allenamenti, sottoponendosi anche ad un secondo esame sierologico e continuando a rispettare le norme contenute nel Protocollo. Il Monza si è radunato mercoledì scorso per iniziare a preparare il prossimo campionato di Serie B, torneo a cui prenderà parte per la prima volta in 19 anni con l'obiettivo dichiarato di salire in A. (ANSA).