Primi verdetti e calciomercato: come sono cambiate le previsioni dei bookmakers sulla Serie A dopo l’addio di Lukaku e CR7

Nel 2021 la Serie A ha vissuto due momenti spartiacque: il primo a giugno, appena terminato il campionato 20/21, ha sancito un vortice di cambi in panchina tra grandi ritorni e addii a sorpresa; il secondo è avvenuto ad agosto, quando Lukaku e Ronaldo, i due giocatori copertina del campionato italiano, hanno deciso, come fulmini a ciel sereno, di tornare entrambi in Inghilterra.

Cessioni clamorose ed inaspettate e che sommate a quelle di Hakimi, Donnarumma, Romero e De Paul non hanno certamente aiutato ad incrementare il livello e l’appeal della Serie A.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere: basti pensare che negli ultimi 20 anni il campionato è stato vinto esclusivamente da Juventus (con 11 titoli di cui ben 9 consecutivi) e Inter (6 titoli di cui 5 consecutivi): per ben 18 volte su 20 il campionato è stato vinto da bianconeri e nerazzurri e solo il Milan è riuscito ad interrompere questa egemonia (per due volte).

Complici le difficoltà economiche legate al Covid, il ridimensionamento di Inter e Juventus è a tutti gli effetti una realtà: una realtà che ha colpito tutti i più importanti club europei (l’esempio più eclatante è rappresentato sicuramente da Barcellona e Real Madrid) esclusi i ricchissimi club inglesi e il Paris Saint-Germain, che infatti hanno monopolizzato il calciomercato del 2021.

Questo generale clima di austerity calcistica potrebbe aver parzialmente riequilibrato i più importanti campionati europei (tolti come già detto Premier League e Ligue 1), tra cui per l’appunto anche la Serie A. Oltre alla cessione delle due stelle Lukaku e Ronaldo da parte delle due società più importanti d’Italia, sono venuti a mancare gli investimenti monstre nel mercato in entrata (sforzi che anni fa erano serviti a portare nel campionato italiano giocatori del calibro dei due sopracitati). È chiaro dunque che, almeno sulla carta, ci sia stato un livellamento dei valori tra i vari club.

L’impressione è confermata anche dai più importanti bookmakers mondiali che, come riportato dagli esperti di sitiscommesse.com, hanno aggiornato le quote riguardo i risultati finali della Serie A 2021/22. Nell’aggiornamento, oltre ai movimenti di mercato, incidono sicuramente anche le prime due giornate di campionato che hanno evidenziato una Juventus in particolare difficoltà: le difficoltà in campo, sommate all’addio di CR7, hanno portato gli esperti del settore ad alzare la quota della Juventus vincitrice del campionato, che in questo momento viene quotata 3 volte la posta, esattamente come l’Inter. Quindici giorni fa la Juventus era la favorita numero uno e la sua vittoria era quotata circa 2 volte e mezzo la posta giocata.

Persino l’Inter di Inzaghi, nonostante le due vittorie nelle prime due giornate e gli arrivi di Dzeko e Correa, ha visto le proprie quote salire: il solo addio di Lukaku ha determinato un innalzamento della quota di 0.25 passando così da 2.75 a 3.00, esattamente come la Juventus (nonostante i bianconeri accusino già uno svantaggio di 5 punti).

Al terzo posto troviamo sempre l’Atalanta di Gasperini che ha visto la propria quota sostanzialmente immutata.

Le novità maggiori si registrano tra le outsider: Milan, Napoli e Roma infatti vedono scendere per la prima volta le proprie quote vittoria sotto la doppia cifra, a dimostrazione del fatto che, il turbolento agosto di Inter e Juventus e le due vittorie nelle prime due giornate, abbiano convinto anche i più scettici sulla possibilità di un campionato equilibrato, dall’esito non così scontato.

Anche la Lazio di Maurizio Sarri ha visto diminuire la propria quota vittoria, addirittura del 50%, passando dai 40 del precampionato ai 20 attuali. Tuttavia ancora molto distante dal terzetto sopracitato e conseguentemente con poche possibilità di essere protagonista per la lotta Scudetto fino alla fine.

Un altro dato molto interessante è rappresentato sicuramente dalla Fiorentina: inizialmente quotata 500 volte la posta, con più possibilità (sempre secondo i bookmakers) di arrivare ultima piuttosto che prima, dopo una sconfitta ed una vittoria nelle prime due giornate, ha visto la propria quota abbassarsi fino a 150 volte la posta, posizionandosi così subito dietro la Lazio. In pratica sono bastati un paio di acquisti, tre punti e due prestazioni incoraggianti a trasformare la Viola da una potenziale candidata alla retrocessione ad una potenziale outsider, a dimostrazione del rinnovato equilibrio e della conseguente potenziale incertezza che si respira nel campionato di Serie A.

In tal proposito, vista l’assenza di Lukaku e Ronaldo (rispettivamente 47 e 81 gol in Serie A), merita sicuramente un cenno anche la classifica marcatori, sempre secondo il punto di vista dei bookmakers: senza i due bomber il primo posto è chiaramente di Ciro Immobile, già capocannoniere della Serie A e Scarpa d’Oro nel 2020; segue l’accoppiata “bergamasca” Zapata-Muriel, col primo favorito sul secondo. Il gruppo degli inseguitori è comandato da Lautaro Martinez, seguito a sua volta da Vlahovic, Giroud, Osimhen, Dybala, Dzeko e Morata.