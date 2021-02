Primo Ranking FIFA 2021, Italia ancora decima. Belgio primo e Francia seconda

Primo Ranking FIFA del 2021 e Italia che resta al decimo posto, riconquistato a novembre dopo quattro anni e mezzo dall'ultima volta. La classifica è sempre guidata dal Belgio davanti a Francia e Brasile, con le tre nazionali di testa divise solo da 37 punti.

Per il primo Ranking del 2021 sono stati presi in considerazione 43 incontri internazionali, comprese le 32 gare disputate per il Campionato delle Nazioni Africane (CHAN), vinto dal Marocco (+2, 33° posto) in finale contro il Mali (+3, 54° posto). La prossima classifica mondiale sarà pubblicata l'8 aprile.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Belgio 1780 punti (-)

2) Francia 1755 punti (-)

3) Brasile 1743 punti (-)

4) Inghilterra 1670 punti (-)

5) Portogallo 1662 punti (-)

6) Spagna 1645 punti (-)

7) Argentina 1642 punti (-)

8) Uruguay 1639 punti (-)

9) Messico 1632 punti (-)

10) ITALIA 1625 punti (-)