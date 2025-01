Primo trofeo da dirigente per Ibra: "Questo è il Milan"

Primo trofeo da dirigente per Zlatan Ibrahimovic, che nel pre partita aveva detto: "Il derby è una partita che devi vincere, non ci sono scuse o altro. Quando entri in campo conta solo vincere”. E così è stato, con la squadra che ha battuto in rimonta i nerazzurri fornendo un'altra prova di carattere dopo quella di venerdì contro la Juventus. Un punto di partenza e sicuramente non di arrivo, ma intanto stasera si può festeggiare. Lo svedese celebra la vittoria sui social: "Questo è il Milan".