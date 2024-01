probabile formazione Esordio dal 1' per Simic: con lui anche Jimenez, Romero e Traorè

vedi letture

Vigilia di Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia in scena a San Siro alle ore 21:00. Continua l’emergenza in difesa per Pioli, che si ritrova solo con Simic e Kjaer come centrali di ruolo. Arriva Gabbia, domani, ma non sarà della partita. Indisponibile anche Bennacer, già partito per la Coppa d’Africa; Chukwueze invece ci sarà.

Sicuramente Maignan in porta, la linea difensiva avrà un'età media ringiovanita: infatti al fianco di Theo come centrale giocherà Simic, mentre sulla fascia opposta rispetto a Calabria è previsto l'esordio assoluto di un altro classe 2005 Alex Jimenez. Per Kjaer dunque un turno di riposo. A centrocampo non si fermerà Reijnders che farà coppia con Adli, pronto a tornare dal primo minuto. In attacco sarà tutto stravolto. Sulla destra Chukwueze giocherà l'ultima prima di partire per l'Africa e insieme a lui dovrebbero esserci Luka Romero, ad agire sulla trequarti, e Chaka Traorè nel ruolo di Leao. La punta sarà Jovic.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria, 82 Simic, 19 Theo, 74 Jimenez

7 Adli, 14 Reijnders

21 Chukwueze, 18 Romero, 70 Traorè

15 Jovic

All.: Stefano Pioli

A disp: Nava, Mirante, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Nsiala, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Bennacer, Pobega, Okafor.

SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Prontera

ASSISTENTI: Mondin - Margani

IV UFFICIALE: Dionisi

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

TV e streaming: Canale 5

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

Web: MilanNews.it