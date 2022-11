Probabile formazione Fiorentina: l'ex Saponara insidia uno dei due esterni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Ultima dell'anno della Fiorentina a Milano e Vincenzo Italiano potrebbe tornare a un più prudente 4-3-3. Per il Milan, in porta c'è Terracciano, nella linea a quattro davanti a lui dovrebbe ritrovare un posto Quarta, a fianco di Milenkovic e con Dodo e Biraghi sulle due corsie. A centrocampo arretra l'ex Bonaventura, e ha licenza di sganciarsi avanti, Amrabat fa da frangiflutti davanti alla difesa con Mandragora leggermente favorito su Duncan per affiancarli. Da valutare le condizioni e la voglia di preservarsi per il Mondiale di Jovic: se sarà tutto ok, tocca a lui guidare l'attacco dal centro. Ai suoi lati Ikone e Kouame, prova a insidiarli l'altro ex Saponara.